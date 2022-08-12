Тбилиси, 12 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в украинской Верховной раде Давид Арахамия выступил с очередными выпадами в адрес олигарха Бидзины Иванишвили и партии «Грузинская мечта», сообщает 11 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

President. gov. ua Давид Арахамия

«Сейчас я опубликую новый дипломатический паспорт специально для господина Иванишвили и его слуг, который включает в себя пятилетнюю правительственную визу Соединенных Штатов. Вы должны понимать, что подобные визы, к счастью, вам больше не доступны. Я надеюсь, что в восьмом пакете санкций, который будет одобрен Евросоюзом в ближайшее время, мы увидим, кто что собой представляет, у кого будет какой паспорт и кто где будет находиться. Ну, счастливо оставаться, целую!», — сказал Арахамия, обращаясь к Иванишвили.

Напомним, что представители «Грузинской мечты» заявляли, что дипломатический паспорт Арахамии и его виза в США были аннулированы.