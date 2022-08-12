Пекин, , 06:26 — REGNUM Китай обогнал США и лидирует в мире по количеству научных исследований, а также по количеству цитируемых статей, сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет японского Национального института научно-технической политики (NISTP).

США против Китая Iecs

Отчет NISTP показал, что Китай вытеснил США в качестве ведущего в мире издателя научно-исследовательских работ, и, что более важно, на долю китайских научных работ приходится 27,2% от одного процента самых цитируемых статей в мире, что превышает показатель в 24,9% в США. Количество цитирований, которые получает статья, является широко используемым показателем для измерения качества исследовательских работ.

Как отмечает газета Global Times, отчет был опубликован в то время, когда США пытаются искусственно подтолкнуть «разъединение» технологических экосистем США и Китая. Вашингтон был занят попытками заставить своих союзников последовать его шагам по исключению Китая из мировой промышленности и цепочки поставок, особенно в таких стратегических секторах, как полупроводниковая промышленность.

Президент США Джо Байден подписал давно назревающий Закон о чипах, который направлен на укрепление конкурентоспособности США по сравнению с Китаем путем инвестирования миллиардов долларов в производство полупроводников и научные исследования, которые выгодны США. Закон предлагает технологическим фирмам, подающим заявки на грант США, не строить больше объектов в Китае и других странах, «вызывающих озабоченность», что является последним примером усилий США по принуждению глобальных высокотехнологичных компаний выбирать сторону между Китаем и США.

«Китай на сегодняшний день является самым крупным и быстрорастущим рынком для многих мировых высокотехнологичных гигантов. Его огромное преимущество на рынке, о котором неоднократно упоминали высокотехнологичные предприятия, является фактором, который заставляет эти компании неохотно выбирать между США и Китаем. Однако многие, возможно, упустили из виду еще одну вещь: научная мощь Китая в основных областях и в некоторых областях новых технологий приблизилась или уже достигла передового мирового уровня», — отмечает китайская газета.

Отчет NISTP напоминает об этом факте. Это означает, что страны, которые вынуждены согласиться на технологическое отделение от Китая под давлением и давлением США, не только потеряют китайский рынок, но и потеряют доступ к передовым китайским технологиям через научное сотрудничество. Потери, вызванные технологической развязкой, могут быть более серьезными, чем люди могли себе представить.

Отмечается, что японский полупроводниковый сектор может пострадать от тяжелого удара, если Токио присоединится к предложению США об «отделении» от Китая.

Как сообщает газета Japan Times, США предложили так называемый альянс «Chip 4» с Японией для создания цепочки поставок полупроводников премиум-класса в рамках своих усилий по сдерживанию роста китайской индустрии чипов. В очевидной попытке предотвратить риски, связанные с зависимостью от Китая, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в мае подтвердили свое намерение укреплять сотрудничество в области производства и разработки полупроводников.

«Хотя некоторые могут полагать, что американо-японский технологический альянс, по-видимому, обещает технологическую выгоду, он может произвести к противоположному эффекту, отчасти из-за сильного технологического прогресса Китая, достигнутого за последние пару лет. Некоторые исследования показали, что китайские технологии в некоторых основных областях уже достигли уровня развитых стран, и что некоторые из новых отраслей промышленности в Китае достигли передового мирового уровня», — отмечает Global Times.

Если Япония присоединится к США в блокировании Китая от глобальной промышленной цепочки в стратегических развивающихся отраслях, это в значительной степени повлияет на технологический прогресс Японии, и анемичная экономика Японии продолжит бороться с депрессией, делает вывод издание.