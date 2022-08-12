Технический «развод» с Китаем со стороны США грозит миру деградацией — GT
Пекин, 12 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Китай обогнал США и лидирует в мире по количеству научных исследований, а также по количеству цитируемых статей, сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет японского Национального института научно-технической политики (NISTP).
Отчет NISTP показал, что Китай вытеснил США в качестве ведущего в мире издателя научно-исследовательских работ, и, что более важно, на долю китайских научных работ приходится 27,2% самых цитируемых статей в мире, что превышает показатель в 24,9% в США. Количество цитирований, которые получает статья, является широко используемым показателем для измерения качества исследовательских работ.
Как отмечает газета Global Times, отчет был опубликован в то время, когда США пытаются искусственно подтолкнуть «разъединение» технологических экосистем США и Китая. Вашингтон был занят попытками заставить своих союзников последовать его шагам по исключению Китая из мировой промышленности и цепочки поставок, особенно в таких стратегических секторах, как полупроводниковая промышленность.
Президент США Джо Байден подписал давно назревающий Закон о чипах, который направлен на укрепление конкурентоспособности США по сравнению с Китаем путем инвестирования миллиардов долларов в производство полупроводников и научные исследования, которые выгодны США. Закон предлагает технологическим фирмам, подающим заявки на грант США, не строить больше объектов в Китае и других странах, «вызывающих озабоченность», что является последним примером усилий США по принуждению глобальных высокотехнологичных компаний выбирать сторону между Китаем и США.
Отчет NISTP напоминает об этом факте. Это означает, что страны, которые вынуждены согласиться на технологическое отделение от Китая под давлением и давлением США, не только потеряют китайский рынок, но и потеряют доступ к передовым китайским технологиям через научное сотрудничество. Потери, вызванные технологической развязкой, могут быть более серьезными, чем люди могли себе представить.
Отмечается, что японский полупроводниковый сектор может пострадать от тяжелого удара, если Токио присоединится к предложению США об «отделении» от Китая.
Как сообщает газета Japan Times, США предложили так называемый альянс «Chip 4» с Японией для создания цепочки поставок полупроводников премиум-класса в рамках своих усилий по сдерживанию роста китайской индустрии чипов. В очевидной попытке предотвратить риски, связанные с зависимостью от Китая, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в мае подтвердили свое намерение укреплять сотрудничество в области производства и разработки полупроводников.
Если Япония присоединится к США в блокировании Китая от глобальной промышленной цепочки в стратегических развивающихся отраслях, это в значительной степени повлияет на технологический прогресс Японии, и анемичная экономика Японии продолжит бороться с депрессией, делает вывод издание.