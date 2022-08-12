Симферополь, , 06:27 — REGNUM Решилась судьба четвёртого ветряного парка Крыма — ООО «Ветряной парк Присивашский» из пгт Советский, который аффилирован ещё с тремя обанкроченными компаниями этой же сферы. Конкурсное производство по упрощённой процедуре ликвидируемого должника продлится шесть месяцев, до 28 января 2023 года. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсным управляющим компании назначили Елену Якубову — участника СРО ААУ «Солидарность» из Иваново.

В материалах дела уточняется, что «у должника не исполнены обязательства в общем размере 566 823 870,82 рубля, при этом имущество у должника отсутствует в объёме достаточном для погашения задолженности».

Напомним, ранее были по той схеме обанкрочены ООО «Ветряной парк Степной», ООО «Ветряной парк Сакский» и ООО «Ветряной Парк Керченский». Компании связаны между собой через владельца — Сергея Московского. Все общества были созданы в 2011–2012 годах для производства электроэнергии, получаёмой из возобновляемых источников.