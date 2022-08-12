Кемерово, , 06:28 — REGNUM С событиями на Украине не всё так просто, поэтому нужно быть твёрдыми. Такое мнение высказал кемеровский поэт и главный редактор журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, который выступил в поддержку спецоперации.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всё время сокрушались, что проигрываем информационную войну. Сейчас я бы этого не сказал, — подчеркнул Донбай. — Посмотрите: умные люди, учёные, интересные писатели день и ночь говорят об этих событиях. Всё не так просто, поэтому нам надо быть твёрдыми и сплочёнными».

Донбай зачитал своё стихотворение, посвящённое событиям на Украине:

Америка и прочий Запад с Римом Опять сорвались, как с цепи, на нас. Опять кружат, как фурии, над Крымом. И зреет новый «Севастопольский рассказ». На части света рвёт себя Украйна. Казацкий бунт республики? Да нет. То с краешка у западного «рая», Как Брест, дерётся постсоветский континент. Но Белый дом свой купол пусть почешет, И новый купол поскребёт Рейхстаг… Не по зубам славянский вам орешек. А над рейхстагом был наш русский флаг!

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киев получит старую боевую технику Литвы, если последняя получит взамен от НАТО новую.

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