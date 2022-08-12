Кемерово, 12 августа 2022, 06:28 — REGNUM С событиями на Украине не всё так просто, поэтому нужно быть твёрдыми. Такое мнение высказал кемеровский поэт и главный редактор журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, который выступил в поддержку спецоперации.
«Мы всё время сокрушались, что проигрываем информационную войну. Сейчас я бы этого не сказал, — подчеркнул Донбай. — Посмотрите: умные люди, учёные, интересные писатели день и ночь говорят об этих событиях. Всё не так просто, поэтому нам надо быть твёрдыми и сплочёнными».
Донбай зачитал своё стихотворение, посвящённое событиям на Украине:
Америка и прочий Запад с Римом Опять сорвались, как с цепи, на нас. Опять кружат, как фурии, над Крымом. И зреет новый «Севастопольский рассказ». На части света рвёт себя Украйна. Казацкий бунт республики? Да нет. То с краешка у западного «рая», Как Брест, дерётся постсоветский континент. Но Белый дом свой купол пусть почешет, И новый купол поскребёт Рейхстаг… Не по зубам славянский вам орешек. А над рейхстагом был наш русский флаг!
Америка и прочий Запад с Римом
Опять сорвались, как с цепи, на нас.
Опять кружат, как фурии, над Крымом.
И зреет новый «Севастопольский рассказ».
На части света рвёт себя Украйна.
Казацкий бунт республики? Да нет.
То с краешка у западного «рая»,
Как Брест, дерётся постсоветский континент.
Но Белый дом свой купол пусть почешет,
И новый купол поскребёт Рейхстаг…
Не по зубам славянский вам орешек.
А над рейхстагом был наш русский флаг!
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киев получит старую боевую технику Литвы, если последняя получит взамен от НАТО новую.
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