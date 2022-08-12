Кемерово, 12 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. С событиями на Украине не всё так просто, поэтому нужно быть твёрдыми. Такое мнение высказал кемеровский поэт и главный редактор журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, который выступил в поддержку спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Мы всё время сокрушались, что проигрываем информационную войну. Сейчас я бы этого не сказал, — подчеркнул Донбай. — Посмотрите: умные люди, учёные, интересные писатели день и ночь говорят об этих событиях. Всё не так просто, поэтому нам надо быть твёрдыми и сплочёнными».

Донбай зачитал своё стихотворение, посвящённое событиям на Украине:Америка и прочий Запад с Римом

Опять сорвались, как с цепи, на нас.

Опять кружат, как фурии, над Крымом.

И зреет новый «Севастопольский рассказ».

На части света рвёт себя Украйна.

Казацкий бунт республики? Да нет.

То с краешка у западного «рая»,

Как Брест, дерётся постсоветский континент.

Но Белый дом свой купол пусть почешет,

И новый купол поскребёт Рейхстаг…

Не по зубам славянский вам орешек.

А над рейхстагом был наш русский флаг!

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киев получит старую боевую технику Литвы, если последняя получит взамен от НАТО новую.

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