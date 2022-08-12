Красноярск, , 06:20 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом 12 августа сообщил новостной портал Sakh. online.

Аэропорт Красноярска TreasureWounds

По предварительной информации, причиной срочной посадки стало ухудшение самочувствия у одного из пассажиров. Уточняется, что во время полёта пассажир потерял сознание, экипажу не удалось привести его в чувство и было принято решение об экстренной посадке для передачи пассажира медикам.

Утром 12 августа самолёт совершил посадку в аэропорту Емельяново. Прибывшие в аэропорт медики сделали пассажиру укол.

Авиалайнер должен был прибыть в аэропорт Южно-Сахалинска в 12:30 по местному времени. Теперь прибытие откладывается на два часа.

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