Пекин, 12 августа, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут воспользоваться кризисом вокруг ситуации на Тайване и довести до обострения ситуации, заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Ситуация в Тайваньском проливе все еще неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис», — заявил он.

Ван И отметил, что Пекину необходимо усилить бдительность в отношении сторонников сепаратизма на Тайване, которые неверно оценивают ситуацию. По его словам, эти сепаратисты уже идут на договоренности с внешними силами и пытаются подорвать территориальную целостность Китая.

«Мы готовы совместно с друзьями из других стран, любящими мир и отстаивающими справедливость, отстаивать принцип «одного Китая», защищать цели и принципы Устава ООН и поддерживать региональную стабильность и мир во всем мире», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекин заявил о готовности применить к Тайваню принцип «одна страна, две системы» в случае мирного воссоединения.