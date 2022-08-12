Богота, 12 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Новые власти Колумбии отвергают решение администрации экс-президента США Дональда Трампа о включении Кубы в список государств — спонсоров терроризма. С таким заявлением в Гаване 11 августа выступил министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Альваро Лейва «Колумбия отвергает причисление Кубы к государствам — спонсорам терроризма, с помощью чего были попытки игнорировать её приверженность делу мира в Колумбии и во всём мире».

По его словам, делегация Колумбии находится «на мирной земле» Острова Свободы для того, чтобы возобновить переговоры с колумбийской повстанческой «Армией национального освобождения», что является лучшим подтверждением ошибочности позиции США.

Напомним, впервые в список «спонсоров терроризма» Соединённые Штаты включили Кубу в 1982. В 2015 году администрация президента США Барака Обамы в рамках политики «смягчения» антикубинских санкций объявила о выводе Кубы из данного списка. Вновь в список государств — спонсоров терроризма, Кубу в 2017 году вернула администрация Дональда Трампа.

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