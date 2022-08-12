Кемерово, , 06:13 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 12 августа на лечении из-за коронавируса находятся 2059 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 269 новых носителей коронавируса. За это же время 92 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 169 866 случаев заражения коронавирусом, 165 264 человека выздоровели, 2543 пациента умерли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 11 августа на лечении оставались 1884 кузбассовца с коронавирусом. За сутки было выявлено 226 случаев заражения коронавирусом.

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