Кемерово, 12 августа, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 12 августа на лечении из-за коронавируса находятся 2059 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 269 новых носителей коронавируса. За это же время 92 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 169 866 случаев заражения коронавирусом, 165 264 человека выздоровели, 2543 пациента умерли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 11 августа на лечении оставались 1884 кузбассовца с коронавирусом. За сутки было выявлено 226 случаев заражения коронавирусом.

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