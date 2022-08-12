Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Почти половина граждан США считает, что ФБР правомочно провело обыск в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного газетой Politico.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 49% респондентов считают, что Трамп действительно мог совершить некое преступления, поэтому действия ФБР были оправданы в рамках расследования. При этом 39% опрошенных считают, что агенты проводили обыск с целью нанести ущерб репутации и политической карьере бывшего главы Белого дома. 37% респондентов не одобрили действия ФБР.

Отмечается, что 69% опрошенных республиканцев считают, что обыск был политически мотивированным. Такого же мнения придерживаются 11% сторонников демократов. При этом 81% респондентов, поддерживающих Демпартию, считает, что Трамп мог совершить некое преступление, поэтому ФБР искало доказательства. Лишь 16% сторонников республиканцев считают так же.