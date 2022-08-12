Красноярск, , 06:01 — REGNUM В Красноярске экстренно приземлился самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Причиной вынужденной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров, сообщило Sakh. online.

Самолёт «Аэрофлота» Alex Beltyukov

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Воздушное судно сейчас находится в аэропорту Емельяново в Красноярске. Взлёт самолёта задерживается. Экстренную посадку совершили потому, что один из пассажиров потерял сознание, его не могли привести в себя.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Южно-Сахалинске аварийно приземлился Боинг-777 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы. При заходе на посадку выяснилось, что на основной стойке шасси спущено одно из четырех колес. На борту находились 399 человек, никто не пострадал.