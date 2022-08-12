Москва, 12 августа, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В пятницу, 12 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Нескучный сад. Жара в Москве

В ночь на 13 августа в Москве также без осадков. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +10… +15 °C.

В субботу, 13 августа, днём в столице ожидается +28… +30 °C, по области +25… +30 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в предстоящие выходные дни температура воздуха повысится до +28… +31 °C и продолжит рост в начале следующей недели, что может негативно повлиять на самочувствие.