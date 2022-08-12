Владивосток, , 05:52 — REGNUM Дожди, грозы, порывы ветра до 30 м/с и волны до 3,5 м ожидаются в Приморском крае 15 и 16 августа. В реках региона могут резко подняться уровни воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Айвазовский. Волна. 1895

Читайте также: В двух сёлах Приамурья экстренно возводят дамбы

«На малых реках восточного побережья при значительном количестве осадков возможны подъемы уровней воды до 2,5 м, с выходом рек из берегов, подтоплением низких участков дорог и сельхозугодий», — предупредили в ведомстве.

Подтопления наиболее вероятны в Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском и Ольгинском районах. Скорость ветра на побережье может достигать 25-30 м/с, высота волн в заливе Петра Великого и возле мысов Поворотный и Золотой — 2,5-3,5 м. Уровни воды в реках края вследствие дождей могут подняться на 0,5- 1,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, возле Владимировки и Усть-Ивановки в Благовещенском районе Амурской области создают искусственные насыпи и выкладывают мешки с песком, чтобы предотвратить подтопление домов и участков. Жителей оповещают об угрозе наводнения, развёрнуты пункты временного размещения людей.