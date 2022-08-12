Вашингтон, 12 августа, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Заявление о намерении баллотироваться на второй президентский срок американский лидер Джозеф Байден планирует сделать после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года. Об этом 11 августа сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным агентства, действующий президент США настроен крайне решительно, а успехи последних недель в экономической политике только укрепляют его решимость выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. В частности, понижение цены на бензин, прекращение роста инфляции и поддержка целого ряда его законодательных инициатив Конгрессом США вселили оптимизм в главу Белого дома.

Довольно низкие рейтинги Байдена совершенно не принимаются во внимание американским лидером. Предполагается, что такая реакция у действующего президента США возникла потому, что, судя по тем же рейтингам, в случае выбора между экс-президентом США Дональдом Трампом и Байденом большинство американцев предпочитает проголосовать за нынешнего главу Белого дома.

Уточняется, что планы Байдена устраивают далеко не всех его однопартийцев. Некоторые демократы сомневаются в том, что американскому лидеру, который недавно отпраздновал своё 80-летие, стоит переизбираться на второй срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг одобрения президента США Байдена вырос до самого высокого уровня с начала июня 2022 года. Этому способствовали законодательные победы, как следует из опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.