Буэнос-Айрес, , 05:40 — REGNUM В Аргентине рост цен в июле показал максимум за более чем 20 лет, накопленная полугодовая инфляция составила 46,2%. Об этом 11 августа сообщает республиканский институт статистики и переписи.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

институт статистики и переписи Аргентины «Месячный уровень индекса потребительских цен в июле 2022 года вырос на 7,4%, за первые шесть месяцев накопленный рост составил 46,2%».

По данным исследователей, в годовом исчислении инфляция достигла уровня 71%.

Наиболее значительно в июле подскочили цены на услуги в сфере культуры и развлечений, их рост составил 13,2%. Следующими по уровню подорожания расположились бытовая техника, общепит и гостиницы, прибавившие в цене от 9,8% до 10,3%. Продукты питания в среднем подорожали на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава объединённого «суперминистерства» экономики Аргентины Серхио Масса начал определять команду чиновников, которые будут сопровождать его в новом ведомстве.

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