Благовещенск, , 05:38 — REGNUM Возле Владимировки и Усть-Ивановки в Благовещенском районе Амурской области создают искусственные насыпи и выкладывают мешки с песком, чтобы предотвратить подтопление домов и участков. Жителей оповещают об угрозе наводнения, развёрнуты пункты временного размещения людей, сообщил 12 августа телеграм-канал правительства региона.

Паводок 55.mchs.gov.ru

Читайте также: В Приамурье может затопить ещё пять поселений и дорогу

«На базе Волковской школы развернули ПВР на 20 мест. В случае негативного сценария количество мест будет увеличено до ста, при необходимости задействуем еще 50 мест ПВР в Грибской школе», — отметил исполняющий обязанности главы Благовещенского района Денис Салтыков.

Гребень паводка в Благовещенском районе и Благовещенске ждут 13–15 августа. Уровень реки Зея там может достичь 650-720 см, Владимировка будет подтоплена при 710 см. Возможен также заход воды в населённые пункты Зазейский, Благовещенск, Волково и Усть-Ивановка.

Как сообщало ИА REGNUM, возле Благовещенска уровень воды в реке Амур приблизился к отметке «опасное явление». В поселениях, оказавшихся под угрозой подтопления, дежурят спасатели. Может возникнуть перемыв на участке дороги между сёлами Усть-Ивановка и Черемхово.