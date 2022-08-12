Скопье, 12 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 11 августа сообщило о ежедневном росте цен на хлеб в Северной Македонии.

Хлеб

Всего за сутки стоимость 250 г хлеба выросла с 25 до 28 денаров, что еще в начале года составляло стоимость 450 г хлеба (один денар равен 102 российским копейкам). При этом стоимость ржаного хлеба поднялась до 99 денаров. При этом в Скопье стоимость 450 г хлеба взлетела с ранее привычной нормы — менее 50 денаров за 450 г.

Производители связывают рост цен на хлеб с энергетическим кризисом и ожидают серьезного повышения цен зимой. Напомним, ранее Сербия пообещала Северной Македонии помощь с поставками зерна.