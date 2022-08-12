Москва, 12 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. У Евросоюза есть еще время, чтобы избежать энергетической катастрофы из-за введенного ЕС эмбарго против российской нефти. Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию», — заявили он.

Сенатор добавил, что ЕС еще может скорректировать санкции против России и полностью отказаться от эмбарго на российские энергоносители. Он напомнил, что в основе Евросоюза лежит принцип, согласно которому санкции не должны влиять на ЕС сильнее, чем на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз исчерпал свои возможности для ужесточения санкций против Москвы. Однако, по его словам, говорить о победе в экономической войне пока рано.