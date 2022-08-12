Пекин, , 05:26 — REGNUM Япония должна скорректировать свои взгляды на Китай, свои отношения с Китаем и миром, заявил китайский представитель и директор Центра японо-китайской дружбы Хуан Синъюань в эксклюзивном интервью Global Times после того как Япония с другими членами «Большой семерки» (G7) и высоким представителем Евросоюза (ЕС) выступили с заявлением, в котором несправедливо обвинили Китай в тайваньском кризисе, сообщает 11 августа газета Global Times.

Китай и Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Китай сделал ряд официальных заявлений в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Хуан отметил, что позиционирование Китая в качестве партнера или противника приводит к совершенно разным направлениям политики и влиянию на общественное мнение, заявив, что Япония должна заглянуть внутрь себя и исправить такие умонастроения, как «Японо-американский альянс важнее японо-китайских отношений», «быть близким к Китаю в экономике, но полагаться на США в вопросах безопасности» и «разори ближнего своего».

Поддержание или содействие гегемонии идет вразрез с тенденцией времени, поскольку мир и развитие остаются главной темой, сказал Хуан, предупредив, что стремление к абсолютной безопасности для одной стороны путем постоянного расширения военных блоков привело только к войнам и катастрофам, а стремление к односторонности через санкции и разъединение только подрывает промышленные цепочки и ударяет по восстановлению мировой экономики.

Некоторые люди в Японии выступают за военную экспансию и подготовку к войне, чтобы изменить ход послевоенного мира. Некоторые пытаются заменить глубоко интегрированные азиатские экономики Индо-Тихоокеанской экономической структурой, а некоторые поддерживают тайваньские сепаратистские силы с опасным восприятием того, что «чрезвычайная ситуация на Тайване — это чрезвычайная ситуация для Японии».

Хуан сказал, что то, что Япония «оседлала хвосты США в целях безопасности», стало результатом абсолютно неправильного толкования Китая и неправильного понимания тенденций. «Взгляды Японии на Китай, на китайско-японские отношения и на мир неверны. Это приводит к стратегическому просчету Японии, который затем влияет на общественное мнение, которое попадет в порочный круг», — пояснил Хуан.

Хуан работал в Японии в 1990-х, 2000-х и 2020-х годах. По словам Хуана, китайско-японские отношения прошли путь от периода медового месяца в 1990-х годах до «горячей экономики и холодной политики» с 2000 года, а затем до нынешних отношений со снижающимся политическим взаимным доверием, хрупкой базой общественного мнения и спорами СМИ друг с другом.

Поскольку в 2022 году исполняется 50 лет со дня нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией, Хуан сказал, что две страны как близкие соседи безальтернативно должны мирно сосуществовать.