Тирана, , 06:09 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 11 августа прокомментировал подписание меморандума с компанией-строителем туристического порта в городе Дуррес, открывающего дорогу к заключению итогового контракта о строительстве порта.

Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что два миллиарда долларов инвестиций были получены при прямой поддержке эмира Абу-Даби и президента ОАЭ Мухаммеда бин Зайда.

Рама пообещал, что проект принесет «экспоненциальный рост благосостояния всего населения Албании» и отметил, что город Дуррес является портом-побратимом порта Джабаль-Али в Дубае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложенных Албании Саудовской Аравией 200 млн долларов инвестиций.

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