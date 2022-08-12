Тирана, 12 августа, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 11 августа прокомментировал подписание меморандума с компанией-строителем туристического порта в городе Дуррес, открывающего дорогу к заключению итогового контракта о строительстве порта.

Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что два миллиарда долларов инвестиций были получены при прямой поддержке эмира Абу-Даби и президента ОАЭ Мухаммеда бин Зайда.

Рама пообещал, что проект принесет «экспоненциальный рост благосостояния всего населения Албании» и отметил, что город Дуррес является портом-побратимом порта Джабаль-Али в Дубае.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложенных Албании Саудовской Аравией 200 млн долларов инвестиций.