Якутск, 12 августа, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Кривая уровня заболеваемости коронавирусом в Якутии продолжает идти вверх. За сутки в республике инфекцию подтвердили у 378 человек (днём ранее — у 325), сообщил 12 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

Yanao.ru Коронавирус

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Большинство новых заболевших — 302 человека — жители Якутска. В ковидные госпитали за сутки попал 21 якутянин, выздоровели — 54. В целом в стационарах находятся менее одного процента от числа всех пациентов с коронавирусом.

Жителей республики просят вакцинироваться и подчёркивают, что осложнения после COVID-19 получают в основном непривитые якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести регионах Дальневосточного федерального округа ощутимо растёт количество новых случаев коронавирусной инфекции. В два раза по сравнению с июлем уровень заболеваемости возрос в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, а также на Камчатке и Сахалине.