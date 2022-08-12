Москва, , 05:19 — REGNUM Идею использовать повторно сточные воды в странах Европы, предложенную Еврокомиссией, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 августа в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова отметила, что Европа никак не может очнуться от столбняка, в который её погрузил «англосаксонский дуэт» и не замечает реальных проблем, вместо этого тратя силы на «создание муляжей ветряных мельниц», чтобы потом бороться с ними подобно героям Сервантеса. Как указала официальный представитель МИД России, Европа тратит всё, что у неё есть, на поддержание конфликта на Украине, вместо того, чтобы заняться своими проблемами.

По словам Захаровой, пить то, что уже кто-то пил, вылил или слил —это «новая высота для ценителей извращений».

«Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали», — заключила официальный представитель российского МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия на фоне дефицита питьевой воды, возникшего из-за аномальной жары и засухи, предложила начать вторичное использование сточных вод из городских очистных сооружений.

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