Пекин, 12 августа, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Нынешние трения между Китаем и Южной Кореей по поводу развертывания системы противоракетной обороны (THAAD) созданы США, поскольку они активизировали усилия по оказанию давления на Южную Корею, чтобы она предприняла дальнейшие шаги в спорном вопросе, чтобы не только добиться прорывов в военной области и наблюдения вокруг корейского полуострова, но и посеять раздор между Китаем и Южной Кореей, считают аналитики, напоминая Южной Корее, что не стоит жертвовать своими собственными интересами ради Вашингтона, сообщает 12 августа газета Global Times.

ifeng.com THAAD

Администрация президента Южной Кореи 11 августа заявила, что рассчитывает нормализовать работу военной базы, на которой размещается THAAD, примерно к концу августа, а правительство Южной Кореи «придерживалось последовательной позиции, что THAAD является средством самообороны», сообщают южнокорейские СМИ.

Днем ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции, что развертывание США противоракетной системы THAAD подрывает интересы безопасности Китая, который неоднократно выражал свою озабоченность Южной Корее.

Развертывание THAAD США направлено не только на достижение прорывов в военной сфере и разведке Корейского полуострова, но, что более важно, оно направлено на то, чтобы вбить клин между Китаем и Южной Кореей и заставить Южную Корею выбирать сторону между двумя сверхдержавами. В результате проблема THAAD остается нерешенной и превратилась в мину, заложенную между Китаем и Южной Кореей, заявил 11 августа Global Times Люй Чао, эксперт по проблемам Корейского полуострова из Академии общественных наук Ляонина.

Спор вокруг THAAD в 2017 году также стал самым серьезным кризисом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, который нанес неизмеримый ущерб двусторонним отношениям, экономическому и торговому сотрудничеству, а также межличностным и культурным обменам, добавил Люй.

Темы, связанные с развертыванием THAAD, привлекли больше внимания в последние недели. Китай призвал правительство Юна придерживаться политики «Трех нет» предыдущего правительства Мун Чжэ Ина в отношении THAAD и действовать осмотрительно по основным вопросам, касающимся безопасности своих соседей, после того как министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин заявил в Национальном собрании в июле, что политика «Трех нет» не является приверженность Китаю.

Ранее, когда Южная Корея объявила о развертывании THAAD в 2016 году, китайско-южнокорейским отношениям был нанесен серьезный ущерб. С тех пор, как президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал развернуть THAAD во время своей президентской кампании, аналитики предупреждали, что Юн должен понимать серьезность проблемы, поскольку она вызвала возмущение среди китайского народа, и Южная Корея не должна жертвовать своими интересами, чтобы следовать за США. Эксперт заявил, что Южная Корея сталкивается с давлением со стороны США и проамериканских сил внутри страны.

Хотя фундаментально решить проблему THAAD по-прежнему сложно, правительства обеих сторон пытаются вести в сторону нормального развития двусторонних отношений и регионального мира и стабильности, чтобы не допустить, чтобы этот вопрос стал спусковым крючком для кризиса в китайско-южнокорейских отношениях и даже региональной напряженности, эксперт заметил.

Во время встречи между министром иностранных дел КНР Ван И и министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чжином 9 августа обе стороны провели углубленный обмен мнениями по развертыванию THAAD, причем каждая сторона изложила свою позицию. Ван также указал на важность надлежащего решения этого вопроса и не позволил ему стать препятствием для двусторонних отношений.

Консенсус, достигнутый министрами иностранных дел двух стран в ходе переговоров, включая продолжение содействия экономическому и торговому сотрудничеству и межличностным обменам между Китаем и Южной Кореей, будет продолжен, что также означает, что двусторонние отношения будут продолжать развиваться в позитивном направлении в будущем, сказал Лю. В то же время эксперты также предупредили, что проблема THAAD по-прежнему является дестабилизирующим фактором в китайско-южнокорейских отношениях и региональной ситуации.