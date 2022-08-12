Тюмень, , 05:12 — REGNUM В Тюмени отменено решение присяжных оправдать трёх подсудимых, обвиняемых в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

По версии следствия, в июне 2008 года житель Тюмени привлёк ещё троих тюменцев для вымогательства у своего знакомого права собственности на нежилые помещения стоимостью около 60 млн рублей. Подсудимые в июле обманом заманили потерпевшего в жилой дом в посёлке Боровский. Угрожая оружием, они попытались заставить его написать расписку с отказом от права собственности на дорогостоящее имущество. Мужчина отказал вымогателям и в ходе завязавшейся драки был застрелен.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, коллегия присяжных заседателей сочла недоказанным участие троих подсудимых, и в феврале 2022 года вынесла оправдательный вердикт.

По представлению прокурора определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции оправдательный приговор отменён Тюменским областным судом. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело убитого бизнесмена до сих пор не нашли.

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