Якутск, , 05:09 — REGNUM С заявлениями на получение материальной помощи от властей Якутии после паводка в Верхоянском районе обратились 6 788 человек. Одиннадцать из них просят компенсировать вред, причинённый их здоровью, 2791 человек — утрату имущества первой необходимости, сообщил 12 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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Остальные заявители — почти 4 тыс. человек — претендовали на единовременные выплаты после паводка. Более 2 тыс. человек получили отказ и не получат компенсаций. Всего на оказание материальной помощи тем, чьи дома и участки были подтоплены во время наводнения, из резервного фонда выделено свыше 29 млн рублей. Из этой суммы 20 млн рублей уже выплачены подтопленцам.

Самая крупная сумма — 6 млн рублей — распределена между жителями села Суордах, по 8 млн получат пострадавшие от паводка в селе Адычи и городе Верхоянске. Материальная помощь также будет оказана подтопленцам из населённых пунктов Батагай, Боронук, Борулах, Дулгалах, Юнкюр и Хайысардах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе Якутии почти завершили подсчёт ущерба от паводка. Наибольший урон — почти на 7 млн рублей — получили объекты инфраструктуры, общий ущерб оценивают почти в 11,6 млн рублей.