Дуррес, Албания, , 05:27 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 11 августа прокомментировал предстоящее начало строительство туристического порта в Дурресе после подписания соответствующего меморандума о взаимопонимании между OOO Eagle Hills Real Estate Development и АО Albanian Seaports Development Company.

Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил убежденность в том, что от этой крупной инвестиции выиграет не только его родной город, но и вся Албания, которая изменится «раз и навсегда» по аналогии с Черногорией, благосостояние которой держится на порте.

Акционером порта наряду с частными инвесторами станет албанское государство.

Рама подчеркнул, что проекты создания туристических портов уже запущены в городах Влёра и Саранда, а также подготавливается в Шенджине. Заявление было сделано на фоне провального туристического сезона в 2022 году.

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