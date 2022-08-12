Екатеринбург, , 05:04 — REGNUM В Екатеринбурге задержали рецидивиста, который совершал нападения на беспомощных граждан. Об этом пишут СМИ.

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По версии полицейских, 28-летний гражданин нападал на пьяных, пожилых людей и возможно детей. На одного он напал с рожком для обуви, а другого едва не задушил руками. У 67-летнего мужчины он отнял 2 тыс. рублей, а затем ворвался в дом на улице Корепина и похитил у владельца 20 тыс. рублей, пишет «Новый День «.

Сейчас задержанного ждёт суд по избранию меры пресечения. Следователи настаивают на его заключении под стражу. Подозреваемому в разбое грозит до 10 лет колонии.

Всего за январь–июнь в суды Свердловской области было направлено 2663 уголовных дела о совершении тяжких преступлений. Об этом сообщает прокуратура.