Богота, , 04:58 — REGNUM Новый президент Колумбии Густаво Петро назначил Армандо Бенедетти главой дипмиссии республики в Венесуэле, сообщает газета El Tiempo.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что Бенедетти в период с 2010 по 2011 год занимал должность главы колумбийского сената. Ранее о назначении посла в Колумбии заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро. Петро поблагодарил лидера Боливарианской Республики и пообещал усилить сотрудничество между странами в сфере торговли.

«Никакие воображаемые границы больше не разделят нас — братьев», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на должность посла в Боготе бывшего главу венесуэльского МИД Феликса Пласенсия. После избрания Густаво Петро президентом Колумбии, лидеры провели телефонные переговоры. В нем обсуждался вопрос нормализации отношений между Каракасом и Боготой.