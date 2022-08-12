Иу, Китай, 12 августа, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Город уездного уровня Иу в провинция Чжэцзян на востоке Китая попросил всех своих жителей оставаться дома в течение трех дней — начиная с раннего утра 11 августа — чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщает газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 августа стало известно о 24 новых случаях заболевания в города. По словам заместителя мэра Ло Сяоцзюня, общее число подтвержденных случаев заражения со 2 августа достигло 500. Все общественные места прекратили работу, за исключением медицинских учреждений и организаций, которые обеспечивают основные повседневные потребности людей.

Заместитель директора комиссии по здравоохранению Иу Чжан Юнмин сказал, что для круглосуточного обслуживания пациентов и предоставления услуг была создана специальная медицинская группа, работающая 24 часа в сутки. Четвертая больница Чжэцзянского университета и Центральная больница Иу отвечают за лечение людей с красными кодами или находящихся в центральном карантине.

В особых случаях, таких как пациенты, которым требуется диализ, лучевая терапия или химиотерапия, а также беременные женщины и люди, у которых не может быть своевременно диагностирован COVID-19, будут доставлены на машине скорой помощи в назначенную больницу. Люди, которые не инфицированы, будут доставлены в больницу на автомобиле, как это было организовано правительством.