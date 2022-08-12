Приштина, , 05:01 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 августа заявил о том, что в крае готовятся к возможному нападению со стороны Сербии, поскольку «усугубление розни с сербским сообществом может вылиться в вооруженный конфликт».

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает международное агентство Reuters, Курти заявил «я не говорю, что на нас нападут на этой неделе или в ближайшее время, но было бы совершенно безответственно исключать… возможность рост напряжения и новых конфликтов».

При этом косовский премьер-министр похвалился, что Косово, «маленькое балканское государство без выхода к морю выиграло независимость от Сербии в 2008 году, почти спустя десятилетие после партизанского восстания против репрессивного режима Белграда».

«Теперь у нас есть институты и органы безопасности и обороны, Косово теперь государство, это уже не 1998 год». Альбин Курти

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