Приштина, 12 августа 2022, 05:01 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 августа заявил о том, что в крае готовятся к возможному нападению со стороны Сербии, поскольку «усугубление розни с сербским сообществом может вылиться в вооруженный конфликт».
Как сообщает международное агентство Reuters, Курти заявил «я не говорю, что на нас нападут на этой неделе или в ближайшее время, но было бы совершенно безответственно исключать… возможность рост напряжения и новых конфликтов».
При этом косовский премьер-министр похвалился, что Косово, «маленькое балканское государство без выхода к морю выиграло независимость от Сербии в 2008 году, почти спустя десятилетие после партизанского восстания против репрессивного режима Белграда».
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