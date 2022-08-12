Приштина, Сербия, 12 августа, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 августа заявил о том, что в крае готовятся к возможному нападению со стороны Сербии, поскольку «усугубление розни с сербским сообществом может вылиться в вооруженный конфликт».

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает международное агентство Reuters, Курти заявил: «Я не говорю, что на нас нападут на этой неделе или в ближайшее время, но было бы совершенно безответственно исключать… возможность роста напряжения и новых конфликтов».

При этом косовский премьер-министр похвалился, что Косово, «маленькое балканское государство без выхода к морю, выиграло независимость от Сербии в 2008 году, почти спустя десятилетие после партизанского восстания против репрессивного режима Белграда».