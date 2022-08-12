Благовещенск, , 04:51 — REGNUM Возобновлено движение автомобилей по мосту через реку Малая Грязнушка между населёнными пунктами Зея и Тыгда в Амурской области. Пока проезд возможен только по одной полосе, сообщил 12 августа в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

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«Сейчас движение налажено в реверсивном порядке. Процесс контролируют сотрудники ГИБДД. Работы на участке продолжаются», — написал Василий Орлов.

По его словам, сегодня ближе к вечеру будет восстановлено двухполосное движение. В отсутствии проезда по мосту амурчан перевозили через повреждённый участок вертолётами. Воздушные суда совершали десятки рейсов и переправляли несколько сот человек в день. Люди были вынуждены оставлять свои автомобили на дороге и после перелёта продолжать путешествие на автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд по мосту через Малую Грязнушку стал невозможен 8 августа после очень сильных дождей. Всего в Амурской области паводок повредил восемь мостов и участки дорог общей протяжённостью порядка 60 км. Были отрезаны от мира около 30 населённых пунктов.