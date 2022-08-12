Тбилиси, 12 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российская фигуристка Инга Гургенидзе будет представлять на соревнованиях Грузию, сообщает 11 августа грузинская редакция «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Дарья Драй ИА REGNUM Коньки

Сборная Грузии по фигурному катанию пополнилась еще одним перспективным спортсменом. 13-летняя Гургенидзе, которая сейчас живет со своей семьёй в Казани, уже прошла необходимые процедуры для получения грузинского гражданства и через несколько недель дебютирует в национальной сборной Грузии.

Гургенидзе в прошлом году принимала участие в городском чемпионате Казани и стала чемпионкой. Она также получила право участвовать в чемпионате России.

По словам президента федерации фигурного катания Грузии Маки Гиоргобиани, дебют Гургенидзе в сборной Грузии состоится через месяц. У спортсменки пока нет международного опыта, и рейтинговые очки будут начисляться с осенних этапов Гран-при.

«В сентябре в Риге пройдет этап Гран-при, и Инга примет в нем участие. Было бы очень хорошо, если бы она прежде увеличила свой опыт международной арене, а не начинала с такого беспрецедентного соревнования, но иначе нельзя. За рижским этапом вскоре последует ереванский этап Гран-при, и рейтинговые очки, набранные на соревнованиях такого ранга, определяют попадание на чемпионат мира», — сказала Гиоргобиани.

Напомним, что после введения жёстких спортивных санкций против России некоторые российские спортсмены стали менять своё гражданство.