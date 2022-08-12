Ханчжоу, Китай, , 04:50 — REGNUM Самолеты, входящие в парк Азиатских игр в Ханчжоу, были переоборудованы из Airbus A321-Neo, которые отличаются более тонким корпусом, более эффективным потреблением энергии и большим комфортом, сообщает 11 августа газета China Daily.

Самолет

Авиакомпания Loong Airlines, базирующаяся в Ханчжоу и владелец раскрашенных самолетов, отпраздновала событие, перенеся на самолеты разноцветные огни и различные культурные элементы, связанные с компанией, Азиатскими играми и принимающим их городом Ханчжоу.

Самолеты присоединятся к парку предыдущих 10 раскрашенных самолетов, на которых также изображены узоры, вдохновленные талисманами и лозунгами Азиатских игр. Президент Loong Airlines Синь Ди выразил надежду, что раскрашенные самолеты станут символом Азиатских игр и города-организатора Ханчжоу.