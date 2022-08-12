Нью-Йорк, США, , 04:48 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 разнонаправленно. В символическом плюсе остался Dow Jones.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 27,16 пункта (0,8%), до уровня 33 336,67 пункта. S& P 500 подешевел на 2,97 пункта (0,07%), до уровня 4207,27 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 74,89 пункта (0,58%), до уровня 12 779,91 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,07 (2,25%), до уровня $94,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы фондового рынка США завершили торги 10 августа уверенным ростом на фоне публикации данных о замедлении инфляции.

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