Китай осудил визит делегации из Литвы на Тайвань и пообещал контрмеры
Пекин, 12 августа, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь осудил визит литовского чиновника на Тайвань, предупредив, что Китай примет решительные контрмеры, сообщает 11 августа газета China Daily.
По сообщениям СМИ, заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с делегацией 7 августа с пятидневным визитом.
Ван сказал, что принцип «одного Китая» является одной из основных норм международных отношений и политической основой для развития двусторонних отношений Китая с другими странами, в том числе с Литвой.
В коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой четко говорится, что правительство Литовской Республики признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а Тайвань — неотъемлемой частью китайской территории и что правительство Литовской Республики обязуется, по словам пресс-секретаря, не устанавливать официальные отношения и не вступать в официальные контакты с Тайванем.