12 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 10:24 — REGNUM Зеленоградский завод микроэлектроники, на который Минпромторг России делал ставки в стратегии электронной отрасли России до 2030 года, закончил свой путь печально — банкротством, но на этом история вокруг АО «Ангстрем-Т» не закончилась. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

Завод за рубль

В арбитраже Москвы завершилось дело, которое тянулось с сентября 2020 года. Одному из старейших предприятий в сфере электроники — АО «Ангстрем», ведущему свою историю с 1963 года, отказали в удовлетворении иска к госкорпорации «ВЭБ. РФ» и компании с ограниченной ответственностью «Руника Инвестментс лимитед» с Кипра. АО «Ангстрем-Т» в деле участвовало третьим лицом.

В основе спора лежали несколько договоров, один из которых — о купле-продаже 100% акций АО «Ангстрем-Т» за один рубль. Сделка была совершена в 2018 году. Продавцом выступала кипрская фирма, а покупателем — госкорпорация. А ещё ранее, в 2012 году, компания «Ангстрем» подписала договор поручительства по обязательствам АО «Ангстрем-Т» по кредитному соглашению от 9 апреля 2008 года. Кредитором выступала госкорпорация «ВЭБ». По договору поручительства у кредитора появилось право на безакцептное списание денежных средств со счетов контрагента (в этом случае поручителя), если должник долги не погасит.

Зимой 2019 года у завода микроэлектроники «Ангстрем-Т» начались проблемы — в суд от госкорпорации «ВЭБ. РФ» поступил финансовый иск на 15 млрд рублей (позднее сумму немного снизили). Это стало своего рода сигналом и для других кредиторов предприятия, выполнявшего инвестиционный проект по созданию «контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130−90 нм, с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм». В итоге в марте того же 2019 года предприятие взяли под наблюдение, а в октябре обанкротили. Долги завода, судьбу которого обсуждали на правительственном уровне, исчислялись миллиардами рублей.

По данным из судебного дела по иску АО «Ангстрем», без учета требований, обеспеченных залогом, на июнь 2019 года в реестре кредиторов «Ангстрем-Т» претензии «ВЭБ» составили 88,413 млрд рублей.

И, чтобы не стать крайним в этих долговых разбирательствах, АО «Ангстрем», некогда участвовавшее в учреждении «Ангстрем-Т», обратилось в суд с иском о признании договора купли-продажи акций от 28 декабря 2018 года, заключенного кипрской компанией с «ВЭБ», «недействительной притворной сделкой» и потребовало применить последствия недействительности сделки «в виде применения правил о соглашении об отступном по договору залога», а также признания обязательств АО «Ангстрем» по договору поручительства перед ГК «ВЭБ» прекратившимися в полном объёме с даты продажи акций.

Ещё в 2020 году по просьбе истца суд наложил обеспечительные меры, запретив госкорпорации осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов АО «Ангстрем» в счёт погашения задолженности по договору поручительства.

АО «Ангстрем» (сс) Вячеслав Ребров

Разбирательства в суде растянулись почти на два года, и 9 августа 2022 года судья вынес вердикт — «в иске отказать».

Детали решения пока не известны, обнародована только результативная часть. Вердикт ещё может быть обжалован. Но пока ситуация для российского разработчика и производителя полупроводниковых изделий (от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров) сложилась не очень позитивная. Ведь «Ангстрем-Т» — банкрот с многомиллиардными долгами и очередью из кредиторов, а «Ангстрем» — его поручитель по достаточно крупному кредиту.

Банкротство завода микроконтроллеров

А что же сам «Ангстрем-Т», которому в 2019 году обещали разработать отдельный бюджетный инвестиционный проект?

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Формирование реестра кредиторов АО «Ангстрем-Т» продолжается. Одновременно с этим конкурсный управляющий завода ведёт работу по взысканию долгов в пользу самого предприятия. Так, например, 6 февраля 2023 года арбитраж Москвы рассмотрит иск АО к компании из Сингапура «Канвас Текнолоджи Пте Лтд» о взыскании долга — 420 000 долларов США по договорам от 2018 года «на разработку бизнес-плана, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 35 727,36 доллара США». А в декабре 2021 года по суду с компании из Гонконга Magnus Enterprises Limited было взыскано неосновательное обогащение в размере 1000 USD с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Компания «Ангстрем-Т» — не просто очередной неудачный частный проект, это инициатива с госучастием. В своё время на неё делал ставку Минпромторг России, разработавший в 2019 году проект стратегии электронной отрасли России до 2030 года, в котором на базе завода предполагается создание производства микроэлектроники.

А ведь в свете экономических санкций своё собственное производство микроэлектроники для России было бы весьма кстати. Возможно, решение ещё есть и время не упущено?

Ещё весной 2021 года имущественный комплекс завода «Ангстрем-Т» ушёл с торгов за 8,4 млрд рублей. Его собственником стала ООО «НМ-Тех» (производитель микроэлектронных компонентов, по которому ограничен доступ не только к владельцам, но и к данным руководителя). В базе «Контур. Фокус» учредителем «НМ-Тех», созданного в 2019 году, указана госкорпорация «ВЭБ», а сама компания числится под санкциями США и Швейцарии.

Главный офис ВЭБ © A.Savin, WikiCommons

Выкуп имущественного комплекса компании-банкрота и создание на его базе нового производства под контролем государства — это неплохое решение вопроса в нынешних условиях. Вот только 2021 год ООО «НМ-Тех» закончила с чистым убытком в размере 2,5 млрд рублей. Не упустить бы и вторую компанию…