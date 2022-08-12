Пекин, , 04:37 — REGNUM Материковая часть Китая готова изучить подход «одна страна, две системы» для Тайваня, поскольку обе стороны работают над достижением мирного воссоединения, заявил представитель управления по делам Тайваня материковой части Китая, передает 12 августа газета China Daily.

КНР и Тайвань Nat

«Мы твердо верим, что со временем наши соотечественники на Тайване лучше поймут и примут принцип «одна страна, две системы», — сказал представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан .

Ма сделал это замечание после того, как власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) отклонили белую книгу, опубликованную 10 августа материковой частью, в которой предлагается систематическая разработка принципов и политики, выдвинутых Коммунистической партией Китая и китайским правительством в продвижении национального воссоединения в новую эпоху.

«Историческая цель воссоединения нашей родины должна быть реализована и будет реализована», — говорится в белой книге, и добавляется, что мирное воссоединение и «одна страна, две системы» являются основными принципами решения тайваньского вопроса и наилучшим подходом к осуществлению национального воссоединения.

Управление по делам материковой части Тайваня заявило, что белая книга «полна желаемого, выдаваемого за действительное», и заявило, что ни одна из сторон пролива не принадлежит другой. Отвергая принцип «одна страна, две системы», оно заявило, что остров никогда не примет исход, установленный материком.

Ма из Управление по делам Тайваня при Госсовете КНР заявило: «Тайвань принадлежит всему китайскому народу, включая 23 млн тайваньских соотечественников. Будущее Тайваня зависит от национального воссоединения и может и должно решаться только всем китайским народом».

Усилия по мирному воссоединению и соглашение «одна страна, две системы» показывают, что материковая часть заботится и защищает общее благо нации, благополучие соотечественников на Тайване и мир с обеих сторон, и полностью учитывает различия в социальных системах и идеологиях между материковой частью и Тайванем, сказал Ма.

Белая книга получила теплый отклик и широкую поддержку со стороны китайского народа внутри страны и за рубежом, а ДПП не может отрицать, что «одна страна, две системы» — это мирное, демократическое, добросовестное и беспроигрышное решение, сказал он.

Люди из различных секторов Специального административного района Гонконг также выразили свою поддержку белой книге, заявив, что она демонстрирует твердую волю центрального правительства к национальному воссоединению и описывает будущее мирного воссоединения в соответствии с принципом «одна страна, две системы».

Глава Гонконга Джон Лизаявил сказал, что «белая книга» справедливо подтверждает миру тот факт, что Тайвань является частью Китая, и демонстрирует твердую позицию и политику центральных властей по достижению воссоединения родины. Ли отметил, что в документе справедливо отмечается, что некоторые политические силы на Тайване уже давно целенаправленно неверно истолковывают и очерняют «одну страну, две системы» и выступают за «независимость Тайваня».

Он подчеркнул, что «одна страна, две системы» оказалась успешной национальной политикой, и ее успешная реализация в Гонконге получила широкое признание. Ли подтвердил, что правительство САР Гонконг будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, защищать принцип «одного Китая» от любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая и полностью поддерживать любые необходимые меры центрального правительства.

Член Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей из Гонконга Тэм Ю сказал, что документ дополнительно проясняет историческую логику усилий нации по достижению полного воссоединения страны, что решительно опровергает очернение других стран за последние годы.

Отметив успешную практику «одна страна, две системы» в Гонконге, Тэм призвал город продолжать эту практику, чтобы подать хороший пример тайваньцам, и призвал тайваньцев осознать неизбежную тенденцию великого омоложения нации.

Вице-президент Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао Лау Сиу сказал, что сроки выпуска белой книги имеют большое стратегическое значение, поскольку она показывает, что твердая воля центрального правительства к мирному национальному воссоединению остается неизменной. Лау отметил, что документ окажет сдерживающее воздействие на США и тайваньские сепаратистские силы, а также окажет положительное влияние на ускорение процесса национального воссоединения.