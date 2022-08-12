Тюмень, , 04:34 — REGNUM В Тюмени проводится проверка по факту пожара в частном пансионате для престарелых «Комфорт». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пламя огня Hans

Инцидент произошёл днём 10 августа 2022 года на ул. Вишнёвой. До прибытия пожарных из здания пансионата были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Возгорание случилось на первом этаже здания в электрощитовой. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Тюмени вынесен приговор хозяйке пансионата для престарелых инвалидов и сотруднику МЧС России, отвечающему за противопожарную безопасность, за гибель семи человек при пожаре 9 января 2021 года в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района.

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