Токио, , 04:32 — REGNUM Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в ходе утренней сессии вырос более чем на 2,15% и достиг самого высокого показателя с середины января. Это следует из данных торговой площадки.

Биржа

На пике (в 09:32 по местному времени) значение индекса Nikkei достигало значения 28 438,43 пункта. После непродолжительного снижения до уровня ниже 28 360, индекс вновь преодолел отметку 28 420.

Индекс Nikkei отражает стоимость акций 225 ведущих компаний Японии. По мнению местных аналитиков, на его рост повлияла публикация данных о замедлении инфляции в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня государственный долг Японии составил 1,255 квадрлн иен (около $9,298 трлн), что в пересчёте на душу населения составляет рекордные 10 млн иен (около $74 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдолг Японии достиг рекордных $74 тыс. на душу населения