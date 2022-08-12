Мелитополь, Украина, , 04:29 — REGNUM Приказы на обстрелы Запорожской АЭС отдаются из Великобритании и США, Киев не может самостоятельно принимать такое решения, предположил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов добавил, что таким образом Киев пытается остановить продвижение подразделений России и Донбасса и шантажирует Европу ядерным заражением. Для прекращения попыток обстрела, по его мнению, союзным силам необходимо освободить Никополь, Марганец и Томаковку. По словам Рогова, обстрелы атомной электростанции могут вестись из этих районов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики неоднократно предпринимали попытки обстрела Запорожской АЭС. Россия настаивает на проведении миссии МАГАТЭ на атомной электростанции, а также на прекращении обстрелов ядерного объекта, повреждение которого может привести к катастрофе и радиоактивному заражению.