Урумчи, Китай, 12 августа, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Китайские ученые впервые в мире успешно вывели короткохвостых тонкорунных овец с помощью редактирования генов, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

40.mchs.gov.ru Овца

Результаты были опубликованы в журнале Genome Research в статье под названием «Геномный анализ памирских архаров, тибетских овец и их гибридов дает представление об эволюции хромосом, фенотипических вариациях и инновациях зародышевой плазмы».

Научный сотрудник Синьцзянской академии наук о животных Лю Минцзюнь сказал, что длина хвоста является одной из отличительных характеристик домашних пород овец. Длинные хвосты легко вызывают инфекционные заболевания, которые влияют на естественное спаривание и снижают скорость размножения. Качество шерсти тонкорунных овец также снижается из-за загрязнения, поэтому длиннохвостым овцам требуется стыковка хвостов на стадии ягнения, отметил Лю.

«Стыковка хвостов требует трудовых и материальных ресурсов, и ягнята также могут быть инфицированы в процессе, что может препятствовать их росту и даже привести к смерти. Выращивание превосходных короткохвостых пород овец, которые не требуют стыковки хвостов, является одной из целей овцеводства в мире», — сказал Лю.

В Китае насчитывается 173 млн овец, что составляет 13,5% от общемирового поголовья. Результаты исследования предоставили новые ресурсы зародышевой плазмы и научную поддержку для дальнейшего ускорения генетического улучшения и выведения новых пород овец, а также продвижения индустрии зародышевой плазмы в Китае, сказал профессор Китайского сельскохозяйственного университета Ли Мэнхуа, который также является членом исследовательской группы.