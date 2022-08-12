Пекин, , 04:20 — REGNUM Новая китайская ракета-носитель Smart Dragon-3 (SD-3), предназначенная для коммерческого использования, завершила крупномасштабные наземные испытания, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Ракета была разработана компанией China Rocket Co. Ltd., которая связана с Китайской академией технологий ракет-носителей (CALVT). Это четырехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. Ракета является самой большой из серии SD и способна запускать до 20 спутников. Он экономична и легко адаптируется.

Ракета успешно прошла испытания обтекателя и вступила в первую фазу летных испытаний. По данным CALVT, надежность конструкции и качество его обтекателя были полностью проверены.