Пекин, 12 августа, 2022, 04:18 — ИА Регнум. По данным Китайской академии наук (CAS), в городе Юйлинь провинции Шэньси на северо-западе Китая был официально введен в эксплуатацию научно-исследовательский институт инноваций в области экологически чистой энергии, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

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Строительство парка при институте началось в марте 2020 года с использованием инструментов и оборудования стоимостью более 100 млн юаней (около $14,84 млн), в том числе более 100 высокоточных инструментов, доступных для общественного пользования.

Институт будет сотрудничать с CAS и другими исследовательскими институтами для проведения исследований в области инноваций в области интеграции технологий и применения технологических преобразований, направленных на решение ключевых технологических проблем в области энергетической безопасности и развития энергетической отрасли.