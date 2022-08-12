Вашингтон, 12 августа, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Закупки странами Африки продовольствия в России не вызывают возражения у администрации США, Белый дом хочет лишить Москву только доходов от продажи энергоносителей. Такое заявление сделала 11 августа помощник госсекретаря США Молли Фи на брифинге, посвящённом ситуации в Африке.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Как пояснила Молли Фи, США стараются вывести из-под санкций российские продукты питания, понимая их важность для потребителей во всём мире и, в частности, в странах Африки. При этом на вопрос, столкнутся ли страны Африки с последствиями в случае закупки нефти в России, Молли Фи подтвердила, что страны Запада пытаются лишить Россию доходов от продажи энергоносителей. По мнению чиновницы, средства от продажи нефти и газа, якобы направляются Москвой на проведение спецоперации на Украине.

В свою очередь, старший директор по делам Африки совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джадд Девермонт указал, что африканским странам нужно самим выбирать себе партнёров и решать, в чём состоят их интересы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, будущее Африки в значительной степени повлияет на будущее всего мира, поэтому США уделяют отношениям с этим континентом большое внимание.