Пекин, , 04:13 — REGNUM Китай усилит контроль за завышенными ценами на юэбины, которые являются традиционными деликатесами и популярными подарками во время Праздника середины осени, чтобы сократить количество отходов и способствовать здоровому развитию отрасли, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Лунный кратер NASA

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, департаменты регулирования рынка будут проводить проверки предприятий, гостиниц, ресторанов и платформ электронной коммерции, которые производят или продают эту традиционную китайскую выпечку, и будут строго наказывать за связанные с этим нарушения.

В июне комиссия и три других правительственных органа выпустили уведомление, в котором говорилось, что юэбины не должны быть обернуты драгоценными металлами, розовым деревом или другими дорогими материалами и не должны продаваться в коробках, упакованных вместе с другими товарами.

В уведомлении говорилось, что для начинки «лунных кексов» не следует использовать дорогие ингредиенты, такие как акульи плавники и съедобные птичьи гнезда, и при необходимости будет проведен анализ стоимости любого набора юэбинов в упаковке, который продается по цене более 500 юаней ($74).

Праздник середины осени в этом году приходится на 10 сентября. Это традиционный праздник, обычно отмечаемый семейными встречами, созерцанием полнолуния и употреблением юэбинов.