Красноярск, , 04:12 — REGNUM В пятницу, 12 августа, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето. Набережная на ул. Дубровинского Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:55 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до +11… +14 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 13 августа, в Красноярске до +22… +25 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +12… +15 °C, облачно с прояснениями, дождь.

В воскресенье, 14 августа, в Красноярске ожидается до +20… +22 °C днём и до +11… +14 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 12 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами дожди, грозы, град.

В центральных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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